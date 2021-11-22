С итальянского острова Вулькано эвакуируют людей из-за усиления вулканической активности

Мэр острова Вулькано на Эолийском архипелаге Сицилии, запретил въезд туристам из-за роста содержания серных газов в его регионе и приказал эвакуировать около 150 человек.

— Данные свидетельствуют об увеличении количества газов, которые вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку могут представлять угрозу для здоровья населения, — сказал мэр в субботу на встрече с гражданами.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), произошло увеличение тяжелых газов, снижающих количество кислорода в воздухе, причиняя людям трудности с дыханием, которые могут иметь смертельные последствия.

Местные власти объявили красную зону, где уровень газа, связанный с вулканической активностью, более концентрированный, а значения углекислого газа (CO2) выше нормального уровня, а также комендантский час с 23.00 до 6.00.

Остров уже закрыли для туристов на месяц.

21 октября несколько местных жителей сообщили, что выбросы вулкана вызвали болезнь их домашних животных.

– Однажды я заметила, что мои 10 кошек лежат на полу, словно без сознания. И я тоже чувствовала себя плохо — было тяжело дышать. Мне сказали, что это просто паническая атака. Позже врачи подтвердили, что причиной болезни были вулканические газы, – рассказала Стефания Ломбардо итальянскому изданию la Repubblica.

Последнее извержение вулкана произошло более 130 лет назад и продолжалось со 2 августа 1888 по 22 марта 1890 года.