Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране начались слушания по делу

Иранский военный суд в воскресенье, 21 ноября, начал слушания по делу о сбивании 8 января 2020 года военными украинского пассажирского самолета компании МАУ Boeing 737, в результате чего погибли 176 человек.

На скамье подсудимых – 10 военнослужащих разных рангов, подозреваемых в этом преступлении.

Были на заседании и родственники погибших с адвокатами, которые представили 103 жалобы истцов по поводу катастрофы МАУ.

Суд заслушал их заявления. Дату следующего заседания огласят после дальнейшего расследования.

В апреле 2021 года объявлено обвинение 10 военным, подозреваемым в сбивании украинского самолета. Это произошло через месяц после того, как международное сообщество жестко раскритиковало Иран за обнародованный отчет, в котором причиной катастрофы называли человеческую ошибку без указания конкретных виновников.

В МИД Украины выразили Ирану благодарность за приглашение нашего посла принять участие в этом заседании, но считают его нецелесообразным, поскольку Тегеран так и не предоставил все документы.

— В то же время по состоянию на сегодняшний день запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной, — отмечают в ведомстве.

Авиакатастрофа самолета МАУ Boeing 737 в Иране произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета. Рейс направлялся из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли. Среди них было 11 граждан Украины.

Через несколько дней власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили военнослужащие.

В начале июня 2021 года Иран официально заявил, что готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинцев. Но это будет возможно только после судебных разбирательств.

В июне канадская экспертиза установила, что не нашла подтверждения того, что Иран намеренно сбил Boeing, а к этому привела халатность и недооценка рисков.