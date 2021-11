Расположенная в Центральной Америке страна Сальвадор хочет построить первый в мире биткоин-город (Bitcoin city). Он будет находиться у подножия вулкана Кончагуа.

О таких планах объявил на специальном мероприятии президент страны Найиб Букеле.

Согласно замыслу, биткоин-город построят в юго-восточном департаменте Ла-Уньон. Он будет иметь форму большой круглой монеты.

Город будет использовать геотермальную энергию вулкана Кончагуа для производства биткоинов и обеспечения энергией. Букеле заверил, что в новом городе будет все: жилые районы, развлечения, инфраструктура.

В городе не будут взиматься налог на прибыль, прирост капитала или недвижимость. Будет только налог на добавленную стоимость (НДС).

Для финансирования этого проекта планируется использовать криптовалюту. В частности, будут выпущены Bitcoin-облигации на сумму в 1 млрд долларов.

Половину полученных от продажи средств конвертируют в биткоины. Остальные потратят на строительство инфраструктуры города и майнинговые станции.

Найиб Букеле не озвучил точную дату начала строительства. Было объявлено, что облигации выпустят в 2022 году, а строительство стартует через 60 дней после этого.

Согласно подсчетам, значительная часть запланированной инфраструктуры будет стоить около 300 тыс. биткоинов.

Along the Gulf of Fonseca, near a volcano, will live #BitcoinCity: a place with no income, property, payroll or municipal taxes, Salvadoran President @nayibbukele announced at #BitcoinWeek last night. ????https://t.co/yJcHknpdJB pic.twitter.com/bS1mOEGX4b

— CoinDesk (@CoinDesk) November 21, 2021