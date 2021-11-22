Расположенная в Центральной Америке страна Сальвадор хочет построить первый в мире биткоин-город (Bitcoin city). Он будет находиться у подножия вулкана Кончагуа.

О таких планах объявил на специальном мероприятии президент страны Найиб Букеле.

Согласно замыслу, биткоин-город построят в юго-восточном департаменте Ла-Уньон. Он будет иметь форму большой круглой монеты.

Город будет использовать геотермальную энергию вулкана Кончагуа для производства биткоинов и обеспечения энергией. Букеле заверил, что в новом городе будет все: жилые районы, развлечения, инфраструктура.

– Жилые районы, коммерческие районы, услуги, музеи, развлечения, бары, рестораны, аэропорт, порт, железная дорога. И все это будет посвящено криптовалюте Bitcoin, — подчеркнул президент Сальвадора.

В городе не будут взиматься налог на прибыль, прирост капитала или недвижимость. Будет только налог на добавленную стоимость (НДС).

Для финансирования этого проекта планируется использовать криптовалюту. В частности, будут выпущены Bitcoin-облигации на сумму в 1 млрд долларов.

Половину полученных от продажи средств конвертируют в биткоины. Остальные потратят на строительство инфраструктуры города и майнинговые станции.

“El único impuesto que van a tener en #BitcoinCity es el IVA. La mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad, y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad”, Presidente @nayibbukele pic.twitter.com/5g8nrDtOo4 — Casa Presidencial ???????? (@PresidenciaSV) November 21, 2021

“#BitcoinCity será un círculo que encierra un volcán. Este volcán será para la minería de la planta y un segundo que le dará energía a la ciudad”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/AYdERQrogI — Casa Presidencial ???????? (@PresidenciaSV) November 21, 2021

Найиб Букеле не озвучил точную дату начала строительства. Было объявлено, что облигации выпустят в 2022 году, а строительство стартует через 60 дней после этого.

Согласно подсчетам, значительная часть запланированной инфраструктуры будет стоить около 300 тыс. биткоинов.

Along the Gulf of Fonseca, near a volcano, will live #BitcoinCity: a place with no income, property, payroll or municipal taxes, Salvadoran President @nayibbukele announced at #BitcoinWeek last night. ????https://t.co/yJcHknpdJB pic.twitter.com/bS1mOEGX4b — CoinDesk (@CoinDesk) November 21, 2021

Как известно, Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин национальной валютой. В стране могут устанавливать цены на товары в биткоинах. Кроме того, криптовалютой можно уплатить налоги.

Власти Сальвадора объясняли такой шаг тем, что использование криптовалюты поможет стране привлечь инвестиции и стимулировать экономику.

Однако легализация биткоинов спровоцировала масштабные протесты в Сальвадоре из-за опасений, что криптовалюта принесет нестабильность и инфляцию.

Источник: ВВС, Financial Times

Фото: Пресс-служба президента Сальвадора