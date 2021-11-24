Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Количество мигрантов из Беларуси снизилось — Моравецкий

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Матеуш Моравецький

В Беларуси количество мигрантов снизилось, благодаря дипломатическим усилиям.

Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя последние события на границе.

— Скоординированное дипломатическое наступление на стороне Польши уже приносит положительные эффекты”, — сказал Моравецкий.

По словам главы польского правительства, переговоры с иракским коллегой, главой автономного региона в Курдистане и другими ближневосточными чиновниками привели к уменьшению наплыва беженцев из Беларуси.

Он считает, что показатель в настоящий момент гораздо меньше, чем в пиковые дни, которые были несколько недель назад.

Ранее премьер-министр Польши обвинял режим Лукашенко, который используют контрабандисты и мафия для оказания давления на Евросоюз.

Почти три недели на границе Польши и Беларуси наблюдается сложная ситуация. По словам Моравецкого, на территории страны есть политические заключенные, подвергаемые пыткам и репрессиям.

Он также сообщал, что Польша готова к ужесточению санкций против Беларуси путем закрытия пограничных переходов.

Источник: PAP

 

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка