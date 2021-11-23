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Потепление в отношениях Германии и РФ зависит от прогресса по Донбассу — Маас

Валентина Летяк редактор ленты
хайко маас візит в україну

Германия хотела бы лучших отношений с Россией, но для этого потребуется прогресс в разрешении конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил незадолго до окончания срока своих полномочий министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

– Такие государства, как Россия и Китай, подрывают основанный на правилах мировой порядок, международное право и универсальные права человека, – сказал немецкий министр.

В то же время, по его словам, Германия заинтересована в улучшении отношений с РФ при условии разрешения ситуации на Донбассе, но пока Кремль тормозит продолжение переговоров в нормандском формате.

Маас прогнозирует, что ЕС продолжит говорить в один голос по поводу Украины, и назвал главной будущей внешнеполитической задачей то, что Германия должна оставаться мостом между странами ЕС Центральной и Восточной Европы.

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Источник: FAZ

Фото: Dreamstime

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