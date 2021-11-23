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Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Мария Степанюк редактор ленты
Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Президент Джо Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Такие намерения нынешнего 46-го президента США подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга на борту Air Force One, который направлялся в Форт-Брэгг.

На вопрос репортера, рассматривает ли Байден баллотироваться на переизбрание, Псаки ответила:

– Да, это его намерение, — резюмировала она.

Более детально и о подробностях этого решения она не комментировала.

Недавно издание The Washington Post со ссылками на источники сообщило, что Байден пообещал своим союзникам и сторонникам, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году.

В то же время, как отмечает газета, в Демократической партии не все это поддерживают из-за снижения рейтинга, а также возраст — в 2024 году ему будет 81 год.

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19 ноября Джо Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис из-за медицинского обследования в госпитале.

Спустя несколько часов после информации о передаче полномочий Джейн Псаки сообщила, что Байден вернулся к исполнению обязанностей. Из армейского госпиталя имени Уолтера Рида он побеседовал с Камалой Гаррис и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном.

Источник: Fox 29, The Washington Post

Фото: Getty Images

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