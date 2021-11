Европейская комиссия предлагает сформировать черный список компаний, причастных к ввозу нелегальных мигрантов на территорию Беларуси.

Об этом сегодня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

Миграционный кризис на границе между Беларусью и странами Евросоюза она назвала особенно жестокой формой гибридной угрозы, возникшей из-за использования мигрантов в политических целях, попыткой авторитарного режима Александра Лукашенко дестабилизировать ЕС.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в этой ситуации Евросоюз действует по четырем направлениям: гуманитарная поддержка; дипломатические контакты со странами происхождения мигрантов; санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, а также санкции против транспортных операторов, способствующих миграционному кризису; охрана границы.

Комментируя вопрос санкций, она рассказала, что ЕС координирует ограничительные меры против Беларуси с США, Канадой и Великобританией.

В частности, Еврокомиссия предлагает составить список всех транспортных компаний и операторов, которые нелегально везут мигрантов в Беларусь.

Она добавила, что такой черный список будет внесен на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.

On sanctions.

We propose rules to blacklist all means and modes of transport involved in trafficking in persons and smuggling of migrants.

We presented this proposal to the European Parliament and the Council.

And we are coordinating our sanctions with ???????????????????????? pic.twitter.com/hej1yVvIEj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2021