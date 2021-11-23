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Факты / Мир / Мировые новости

В Евросоюзе хотят создать черный список транспортных компаний, которые везут мигрантов в Беларусь

Юлия Соколова редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Европейская комиссия предлагает сформировать черный список компаний, причастных к ввозу нелегальных мигрантов на территорию Беларуси.

Об этом сегодня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

Миграционный кризис на границе между Беларусью и странами Евросоюза она назвала особенно жестокой формой гибридной угрозы, возникшей из-за использования мигрантов в политических целях, попыткой авторитарного режима Александра Лукашенко дестабилизировать ЕС.

– Это не двусторонний вопрос Польши, Латвии и Литвы с Беларусью. Вызов брошен Евросоюзу в целом. Это было инициировано и организовано режимом Лукашенко и его сторонниками, которые завлекают людей на границу в сотрудничестве с контрабандистами мигрантов и преступными сетями, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в этой ситуации Евросоюз действует по четырем направлениям: гуманитарная поддержка; дипломатические контакты со странами происхождения мигрантов; санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, а также санкции против транспортных операторов, способствующих миграционному кризису; охрана границы.

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Комментируя вопрос санкций, она рассказала, что ЕС координирует ограничительные меры против Беларуси с США, Канадой и Великобританией.

В частности, Еврокомиссия предлагает составить список всех транспортных компаний и операторов, которые нелегально везут мигрантов в Беларусь.

– Стратегия, применяемая Беларусью, основана на соучастии туроператоров и их посредников. Есть специальные турагентства, которые выдвигают предложения по системе “все включено”: визы, перелеты, гостиницы и, что цинично, такси и автобусы до границы. Давайте проясним: этих мигрантов подло вводят в заблуждение ошибочными обещаниями. Мы должны с этим бороться. Вот почему мы предлагаем составить контрольный список для всех видов транспорта на основе международного права относительно торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, — рассказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что такой черный список будет внесен на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ ЕС, в черный список планируют внести как транспортные, так и туристические компании, причастные к созданию миграционного кризиса.

В список могут попасть операторы всех видов транспорта (наземного, воздушного, морского, речного), способствующие ввозу мигрантов в Евросоюз.

Санкции против них предполагают приостановку действия лицензий, ограничения на операции в Европе и замораживание транзита через Евросоюз. Такие ограничения планируется ввести сроком до одного года.

Новые ограничения должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

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Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился в начале ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков направились к границе и пытались ее штурмовать.

Подобные попытки мигрантов прорваться в ЕС через польскую границу повторялись неоднократно. В Польше сообщили, что к штурму границы нелегалов готовят белорусские силовики.

15 ноября в Евросоюзе утвердили критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием миграционного кризиса.

Источники: Еврокомиссия, Bloomberg

Фото: Getty Images

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