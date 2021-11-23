Европейская комиссия предлагает сформировать черный список компаний, причастных к ввозу нелегальных мигрантов на территорию Беларуси.

Об этом сегодня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

Миграционный кризис на границе между Беларусью и странами Евросоюза она назвала особенно жестокой формой гибридной угрозы, возникшей из-за использования мигрантов в политических целях, попыткой авторитарного режима Александра Лукашенко дестабилизировать ЕС.

– Это не двусторонний вопрос Польши, Латвии и Литвы с Беларусью. Вызов брошен Евросоюзу в целом. Это было инициировано и организовано режимом Лукашенко и его сторонниками, которые завлекают людей на границу в сотрудничестве с контрабандистами мигрантов и преступными сетями, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в этой ситуации Евросоюз действует по четырем направлениям: гуманитарная поддержка; дипломатические контакты со странами происхождения мигрантов; санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, а также санкции против транспортных операторов, способствующих миграционному кризису; охрана границы.

Комментируя вопрос санкций, она рассказала, что ЕС координирует ограничительные меры против Беларуси с США, Канадой и Великобританией.

В частности, Еврокомиссия предлагает составить список всех транспортных компаний и операторов, которые нелегально везут мигрантов в Беларусь.

– Стратегия, применяемая Беларусью, основана на соучастии туроператоров и их посредников. Есть специальные турагентства, которые выдвигают предложения по системе “все включено”: визы, перелеты, гостиницы и, что цинично, такси и автобусы до границы. Давайте проясним: этих мигрантов подло вводят в заблуждение ошибочными обещаниями. Мы должны с этим бороться. Вот почему мы предлагаем составить контрольный список для всех видов транспорта на основе международного права относительно торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, — рассказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что такой черный список будет внесен на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.

On sanctions. We propose rules to blacklist all means and modes of transport involved in trafficking in persons and smuggling of migrants. We presented this proposal to the European Parliament and the Council. And we are coordinating our sanctions with ???????????????????????? pic.twitter.com/hej1yVvIEj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2021

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ ЕС, в черный список планируют внести как транспортные, так и туристические компании, причастные к созданию миграционного кризиса.

В список могут попасть операторы всех видов транспорта (наземного, воздушного, морского, речного), способствующие ввозу мигрантов в Евросоюз.

Санкции против них предполагают приостановку действия лицензий, ограничения на операции в Европе и замораживание транзита через Евросоюз. Такие ограничения планируется ввести сроком до одного года.

Новые ограничения должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился в начале ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков направились к границе и пытались ее штурмовать.

Подобные попытки мигрантов прорваться в ЕС через польскую границу повторялись неоднократно. В Польше сообщили, что к штурму границы нелегалов готовят белорусские силовики.

15 ноября в Евросоюзе утвердили критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием миграционного кризиса.