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Одинаковое видение вызовов безопасности: о чем говорил Зеленский с президентом Польши

Юля Захарченко редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили ряд важных вопросов для стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, главы двух государств имеют одинаковое видение вызовов безопасности для региона.

Зеленский подчеркнул, что они с президентом Польши должны действовать совместно в преодолении различных ситуаций и сегодняшних вызовов.

Глава государства добавил, что президенты Украины и Польши наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Накануне президент Анджей Дуда заявил, что Польша не будет признавать договоренности исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании миграционного кризиса, достигнутых без участия страны.

Он подчеркнул, что Польша — суверенная страна, которая имеет право самостоятельно принимать решения о себе, поэтому государство намерено реализовать их без всяких условий.

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Фото: Офис президента

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