Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили ряд важных вопросов для стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, главы двух государств имеют одинаковое видение вызовов безопасности для региона.

Провів плідну телефонну розмову з @AndrzejDuda. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв’язання двосторонніх та міжнародних питань. pic.twitter.com/EEQ6EfnvXg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2021

Зеленский подчеркнул, что они с президентом Польши должны действовать совместно в преодолении различных ситуаций и сегодняшних вызовов.

Глава государства добавил, что президенты Украины и Польши наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Накануне президент Анджей Дуда заявил, что Польша не будет признавать договоренности исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании миграционного кризиса, достигнутых без участия страны.

Он подчеркнул, что Польша — суверенная страна, которая имеет право самостоятельно принимать решения о себе, поэтому государство намерено реализовать их без всяких условий.