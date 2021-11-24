Опасения, что президент России Владимир Путин, возможно, планирует военное вторжение в Украину, усиливаются на фоне концентрации войск РФ у украинских границ.

Об этом заявила в одном из интервью министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, эстонские власти серьезно обеспокоены из-за наращивания российской военной группировки вблизи Украины.

– Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет, – подчеркнула политик.

Лийметс опасается, что президент РФ Владимир Путин действительно может использовать стянутые войска для нападения на Украину. По ее словам, эти опасения усугубляются.

– Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, — заявила глава МИД Эстонии.

Лийметс обратила внимание на тот факт, что Украине не хватает таких гарантий безопасности, которые есть у Эстонии как члена НАТО. В связи с этим она отметила, что Запад должен поддерживать Украину разными возможными способами, в том числе и в рамках двусторонних отношений.

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у границ Украины сосредоточено более 92 тыс. российских войск. По его словам, Россия может совершить нападение на Украину в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений – востока, севера и юга.

В США готовят жесткие санкции против России, которые могут быть введены в случае вторжения в Украину. Кроме того, Вашингтон может отправить в Украину военных советников, новое оборудование и оружие.

Во Франции же предостерегли, что вторжение в Украину будет иметь для России очень серьезные последствия.

Фото: Эва-Мария Лийметс