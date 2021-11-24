Европейский Союз призвал Россию отменить указ о допуске на российский рынок товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Указ о товарах из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) 15 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнули в Евросоюзе, этот документ направлен на дальнейшее отделение от Украины временно оккупированных территорий Донбасса, что противоречит целям Минских договоренностей.

– Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе что касается таможенного контроля. Они могут повысить напряжение и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции, — отмечается в заявлении.

В связи с этим в ЕС призвали Москву отменить незаконное решение по товарам из ОРДЛО.

– Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить осуществлять односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины, – говорится в заявлении.

О чем идет речь в указе о товарах из ОРДЛО?

Подписанный Путиным указ называется: О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

Согласно этому документу, правительство РФ должно в течение месяца упростить условия допуска на российский рынок товаров с ОРДЛО. В Кремле решили, что они будут участвовать в государственных закупках в РФ наравне с российскими.

В России также признают так называемые сертификаты на товары, выданные на оккупированном Донбассе. Будут отменены экспортно-импортные количественные ограничения на перемещение товаров из ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины ранее направило Москве ноту протеста из-за этого указа.