Шведский парламент впервые в истории королевства назначил на должность премьер-министра страны женщину — Магдалену Андерссон.

54-летняя новоизбранная глава правительства до этого занимала должность министра финансов Швеции.

После встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу Андерсон официально приступит к исполнению обязанностей главы правительства.

Шведская система голосования в Риксдаге немножко отличается от стандартного, то есть кандидату, чтобы стать главой правительства, не нужна поддержка большинства в парламенте – нужно получить меньше половины голосов против.

Андерссон не поддержали 174 из 349 депутатов парламента – все решил один голос. Один депутат отсутствовал на заседании и не голосовал.

Магдалена Андерссон стала 45-м премьер-министром Швеции. В ноябре 2021 года ее избрали председателем Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, Андерссон стала основным кандидатом на этот пост.

Андерсон была избрана членом Риксдага от Социал-демократической партии впервые в 2014 году, а в 2018-м – переизбрана.

Источник: The Local