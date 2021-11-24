США и Литва призвали РФ снизить военную активность возле границы Украины

Заместитель госсекретаря Венди Р. Шерман встретилась в Вашингтоне с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.

Шерман и Ландсбергис выразили обеспокоенность необычной военной активностью России на границе с Украиной. Они призвали Москву снизить напряженность.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Госдепартамента США.

— Дипломаты выразили общую обеспокоенность необычной военной активностью России на границе с Украиной и подстрекающей риторикой, а также призвали РФ к деэскалации напряженности.

В ходе встречи дипломаты обсудили ситуацию с мигрантами на границах Беларуси и ЕС, а также призвали режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно прекратить насильственные меры против белорусского общества и прекратить кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через ее границы в Литву, Польшу и Латвию.

В конце октября и начале ноября рядом западных СМИ была опубликована информация о стягивании войск РФ к границам Украины.

В начале ноября издание Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие, что Россия снова, вероятно, стягивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times заявил, что на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может совершить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Источник: U.S. Department of State