В Турции по меньшей мере 14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

По меньшей мере 14 человек, в том числе несколько детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения эвакуатора с микроавтобусом в восточной турецкой провинции Шанлиурфа.

Авария произошла на шоссе, соединяющем турецкие города Шанлиурфа и Акчакале. По предварительным данным, эвакуатор врезался в микроавтобус сзади, в результате чего оба транспортных средства рухнули в придорожную канаву.

Отмечается, что все пострадавшие в дорожной аварии были госпитализированы.

В Болгарии произошла ужасная авария, в результате которой вспыхнул автобус, где было 52 человека.

23 ноября с утра стало известно, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали в Болгарии.

Местные СМИ информировали, что инцидент произошел около 3:00, на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей.

По предварительным данным и информации Национального телевидения Болгарии BNT, число погибших составляет 46 человек. Среди погибших 12 детей. Другие издания пишут, что семь травмированных людей госпитализировали в больницу Пирогова в Софии.

Источник: Habertürk