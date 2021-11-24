Власти Японии продадут часть запасов нефти из своих стратегических резервов, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Накануне президент США Джо Байден также заявил о продаже 50 млн барр. нефти по стратегическому запасу страны.

– Мы решили идти в ногу с Соединенными Штатами и продать часть национальных запасов нефти таким образом, чтобы не нарушать действующий закон о запасах нефти, – заявил Кисида.

По словам премьера, главной целью продажи резервов является стабилизация цен на бензин. При этом он не уточнил объем запасов, которые будут реализованы, и сроки осуществления этого процесса.

После решения США японское правительство намерено реализовать около 4,2 млн барр. нефти. Тендер на продажу пройдет до конца года, уточнило издание.

По данным Агентства природных ресурсов и энергетики Японии, на конец сентября стратегические запасы нефти в стране составляют 145 дней суточного потребления. При этом предусмотренный законом предел – 70 или более дней.

18 ноября США предоставили запрос в азиатские страны по высвобождению части стратегических резервов нефти, чтобы оказывать давление на ОПЕК и достичь снижения цен. Администрация Байдена обратилась с соответствующей просьбой к крупным потребителям – Японии, Южной Корее, Индии и Китаю.

Ранее Байден призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти. По его словам, в результате ограничения объемов нефтедобычи в США растут цены на бензин.

-Рост стоимости бензина бьет по семьям из рабочего класса. Бензин нужен, чтобы они могли отвозить детей в школу, чтобы ходили школьные автобусы, – указывал он.

Міністерство енергетики США надасть доступ до 50 млн барелів нафти із стратегічних резервів. Про це 23 листопада повідомив президент США Джо Байден.

До таких заходів очільник країни вдався, щоб знизити ціни для американців та усунути невідповідність між попитом та пропозицією.

Щоб подолати нестачу постачання нафти, розконсервування відбуватиметься паралельно з Китаєм, Індією, Японією, Кореєю та Великою Британією.

У Білому домі констатують: лише завдяки консультаціям із цього питання протягом останніх тижнів ціни на нафту знизилися майже на 10%.

Источник: Nikkei