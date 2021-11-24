Водителю, наехавшему на участников рождественского парада, грозит пять пожизненных заключений

Деррелу Бруксу — водителю внедорожника, наехавшему на толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин), грозит пять пожизненных заключений.

Бруксу во вторник сообщили о пяти умышленных убийствах первой степени.

Согласно законам штата, если Брукса признают виновным, он будет приговорен к пожизненному заключению по каждому из пяти пунктов.

Прокуратура намерена предъявить дополнительные обвинения, поскольку стало известно о шестой жертве инцидента — восьмилетнем мальчике.

По законам штата Висконсин, до вынесения приговора нельзя держать обвиняемого под стражей, не установив сумму залога. Брукса выпустят из-под стражи на время разбирательства, если за него внесут залог в размере $5 млн.

Уполномоченный суда Кевин Костелло назвал сумму очень высокой, но оправданной. Следующее заседание запланировано на 14 января.

На музыкантов Трэвиса Скотта, Дрейка и компанию Apple подали еще один судебный иск, связанный с трагическими событиями на музыкальном фестивале Astroworld. В обвинениях требуется компенсация в размере $750 млн.

Иск подал адвокат Тони Бузби от имени более чем 125 фанатов, включая семью одного из погибших. В документе утверждается, что музыканты, организаторы и Apple проявили халатность, из-за чего погибло 10 человек, включая 9-летнего мальчика.

В обвинениях также указывается, что организаторы не имели достаточных навыков в подавлении неконтролируемой толпы.

Теперь с музыкантов, организаторов и Apple требуют многомиллионной компенсации всем пострадавшим.