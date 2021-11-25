Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО наращивание войск РФ на границе Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины.

По данным Госдепа, этот вопрос был поднят в ходе телефонных переговоров перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО.

— Стороны обсудили сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины, — сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг обсудили предстоящую встречу глав МИД, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Риге.

Госсекретарь США сообщил, что с нетерпением ждет диалога по ряду вопросов, которые стоят на повестке дня.

Напомним, Главное управление разведки сообщило, что Россия наращивает боеготовность своих войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На границе сконцентрированы свыше 92 тысяч войск. Ожидается, что пик военных маневров придется на январь 2022 года.

В связи с напряженной ситуацией на границе украинские войска постоянно находятся в полной боевой готовности.