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Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО наращивание войск РФ на границе Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины.

По данным Госдепа, этот вопрос был поднят в ходе телефонных переговоров перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО.

— Стороны обсудили сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины, — сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг обсудили предстоящую встречу глав МИД, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Риге.

Госсекретарь США сообщил, что с нетерпением ждет диалога по ряду вопросов, которые стоят на повестке дня.

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Напомним, Главное управление разведки сообщило, что Россия наращивает боеготовность своих войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На границе сконцентрированы свыше 92 тысяч войск. Ожидается, что пик военных маневров придется на январь 2022 года.

В связи с напряженной ситуацией на границе украинские войска постоянно находятся в полной боевой готовности.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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