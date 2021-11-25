Министерство обороны США объявило о создании новой оперативной группы для расследования сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО) в воздушном пространстве.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, новая Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG) создается на замену Целевой группе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям.

Соответствующее распоряжение дала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в сотрудничестве с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Новая структура должна синхронизировать усилия Пентагона и правительства США по выявлению и идентификации объектов, представляющих интерес в воздушном пространстве специального назначения. Кроме того, новая группа будет работать над оценкой и смягчением любых связанных с этим угроз безопасности полетов и национальной безопасности.

Деятельность группы будут контролировать представители Минобороны США, а также разведывательного сообщества.

– Вторжение любого воздушного объекта в американское воздушное пространство специального назначения создает проблемы безопасности полетов и операций, а также может создать проблемы национальной безопасности. Министерство обороны США очень серьезно относится к сообщениям о вторжении любого воздушного объекта, идентифицированного или неопознанного, и расследует каждое из них, — подчеркивается в сообщении.

Пентагон решил создать новую группу после отчета по вопросам неопознанных летающих объектов (НЛО), который был представлен Конгрессу США в июне 2021 года. Законодатели потребовали отчет после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях неидентифицированных объектов, беспорядочно передвигавшихся в небе.

В отчете американские спецслужбы проанализировали 144 свидетельства о неопознанных объектах в воздушном пространстве (в период с 2004 по 2021 год). Однако их происхождение они так и не смогли четко объяснить (кроме одного случая).

Разведка США не исключала возможность того, что эти объекты могут быть внеземными. Кроме того, в американской разведке допускали, что некоторые из объектов могут быть технологиями из другой страны (например, Китая или России), другие – природными атмосферными явлениями.

В отчете отмечалось, что НЛО могут создать угрозу национальной безопасности США.

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Источник: Минобороны США, ВВС