Талибан строит завод по переработке каннабиса – фирма из Австралии отрицает свое участие

В Афганистане объявили о намерении создать в стране предприятие по переработке каннабиса для производства лекарств.

В сообщении МВД талибов говорится, что предприятие будет создано с помощью компании Cpharm. Ведомство не сообщает подробностей об этой компании, но информационное агентство Aamaj News заявило, что это австралийская компания.

کمپنی(Cpharm) می خواهد در افغانستان کارخانه پروسس چرس بسازد روزگذشته، مسوولین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله با نماینده کمپنی(Cpharm) دیدار نمود.

کمپنی یاد شده می خواهد یک کارخانه پروسس چرس در افغانستان بسازد که با ایجاد این کمپنی، تمام تولیدات چرس

(۳/۱) pic.twitter.com/092Y25fVeg — Qari Saeed Khosty (@SaeedKhosty) November 24, 2021

Позже начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости написал в Twitter, что с представителями этой компании встречался представитель главы МВД по борьбе с наркотиками.

Хости сообщил, что “Cpharm инвестирует $450 млн в создание предприятия по переработке гашиша в Афганистане”. Он добавил, что проект официально запустят через несколько дней.

После того, как известие о заключенном соглашении талибов с компанией под названием Cpharm, одноименная небольшая австралийская консалтинговая компания попала в затруднительное положение.

Директор фирмы заявил, что из-за упоминания в мировых СМИ названия компании бизнес может понести репутационный ущерб. В компании рассматривают возможность обращения в суд.

Со своей стороны австралийская компания заявила, что никогда не вела переговоры с талибами, не занимается производством лекарств и не способна инвестировать такие большие суммы. Отмечается также, что Cpharm – семейная фирма с 17 работниками.

Читайте В Афганистане талибы запретили женщинам сниматься в телесериалах

Источник: SBS News, Cpharm