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Талибан строит завод по переработке каннабиса – фирма из Австралии отрицает свое участие

Мария Степанюк редактор ленты
медичний канабіс

В Афганистане объявили о намерении создать в стране предприятие по переработке каннабиса для производства лекарств.

В сообщении МВД талибов говорится, что предприятие будет создано с помощью компании Cpharm. Ведомство не сообщает подробностей об этой компании, но информационное агентство Aamaj News заявило, что это австралийская компания.

Позже начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости написал в Twitter, что с представителями этой компании встречался представитель главы МВД по борьбе с наркотиками.

Хости сообщил, что “Cpharm инвестирует $450 млн в создание предприятия по переработке гашиша в Афганистане”. Он добавил, что проект официально запустят через несколько дней.

После того, как известие о заключенном соглашении талибов с компанией под названием Cpharm, одноименная небольшая австралийская консалтинговая компания попала в затруднительное положение.

Директор фирмы заявил, что из-за упоминания в мировых СМИ названия компании бизнес может понести репутационный ущерб. В компании рассматривают возможность обращения в суд.

Со своей стороны австралийская компания заявила, что никогда не вела переговоры с талибами, не занимается производством лекарств и не способна инвестировать такие большие суммы. Отмечается также, что Cpharm – семейная фирма с 17 работниками.

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Источник: SBS News, Cpharm

Фото: Depositphotos

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