В Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Задержанный 66-летний поляк подозревается в инициации шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим мужчиной, ранее арестованным сотрудниками Агентства.

— Задержанный 66-летний гражданин поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки ФСБ и действовал в ущерб интересам Республики Польша, — говорится в сообщении Агентства.

Арест произошел 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве. Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты вещи и документы, подтверждающие его причастность к шпионажу.

Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Суд избрал ему трехмесячный арест.

Сообщается также, что значительная часть материалов дела и его расследования засекречены.

В июне этого года Агентство внутренней безопасности задержало бывшего деятеля пророссийской партии Смена Януша Н. по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки.

Следователи установили, что мужчина был сторонником РФ и активно действовал в пользу этой страны.

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Источник: пресс-служба ABW