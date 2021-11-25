В Стамбуле прошли акции протеста после обвала национальной валюты

В среду, 24 ноября, в Стамбуле прошли акции протеста против экономической политики властей, приведшей к обвалу национальной валюты лиры.

В Стамбуле протестующие собрались в районе Кадыкой. Они скандировали лозунги с призывом к отставке правительства президента Реджепа Эрдогана.

Турецкая полиция разогнала эту акцию протеста и задержала десятки демонстрантов. Правоохранители использовали щиты, чтобы разогнать толпу, после чего начались задержания.

По данным журналистов Associated Press, на месте происшествия было задержано более 30 человек.

Протесты проходят на фоне роста инфляции, серьезно подорвавшей покупательную способность турок, высокого уровня безработицы и резкого падения турецкой валюты — лиры.

Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.

Днем ранее в ряде турецких городов также прошли акции протеста после обвала курса лиры. В Стамбуле и Анкаре митингующие скандировали: Правительство в отставку. Некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить правящую в стране Партию справедливости и развития.