Чиновники США контактируют с украинской стороной для получения дополнительной информации о возможной попытке госпереворота.

Об этом сообщила американская журналистка Кайли Этвуд со ссылкой на комментарий помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

“We are in touch with the Ukrainian government to discuss this further and we’re working to obtain additional information,” the State Dept’s top diplomat for Europe, Karen Donfried, told reporters this AM after President Zelensky’s claimed a coup against is being planned.

Еще один представитель СМИ Соединенных Штатов Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники, близкие к президенту Украины Владимира Зеленского, заявил, что госпереворот, об угрозе которого 26 ноября во время пресс-конференции сообщил президент Украины, планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, которые сейчас находятся в Крыму.

Их целью, отмечает журналист, было дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, используя текущую напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым.

Группа лиц, по словам Кристофера Миллера, собиралась использовать протест, запланированный на 1 декабря, как прикрытие.

????????NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine’s Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un

