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Госдеп США контактирует с Украиной после сообщения о госперевороте – СМИ

Татьяна Забожко редактор ленты
держдеп сша

Чиновники США контактируют с украинской стороной для получения дополнительной информации о возможной попытке госпереворота.

Об этом сообщила американская журналистка Кайли Этвуд со ссылкой на комментарий помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Еще один представитель СМИ Соединенных Штатов Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники, близкие к президенту Украины Владимира Зеленского, заявил, что госпереворот, об угрозе которого 26 ноября во время пресс-конференции сообщил президент Украины, планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, которые сейчас находятся в Крыму.

Их целью, отмечает журналист, было дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, используя текущую напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым.

Группа лиц, по словам Кристофера Миллера, собиралась использовать протест, запланированный на 1 декабря, как прикрытие.

– Зеленский заявил, что Украина имеет аудиозаписи, которые являются доказательствами заговора о перевороте, но не обнародовал их. Один из моих источников прочитал мне стенограммы записей по телефону. Источник сообщил, что Зеленский планирует передать доказательства вероятного заговора США на этих выходных.

Я не смог аутентифицировать аудиозапись и расшифровку. Но мой источник сообщил, что Офис Зеленского после проверки “засвидетельствовал подлинность записей, – сообщил Кристофер Миллер.

Также журналист отмечает, что доказательства, которые имеет Украина, не свидетельствуют о прямой причастности олигарха Рината Ахметова, но о нем упоминают четыре вероятные заговорщики, которые говорят, что им “нужно быть готовым переехать и работать с Ахметовым”.

Источник: Kylie Atwood, Christopher Miller

Фото: Dreamstime

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