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Факты / Мир / Мировые новости

Переброска ВС РФ к границам Украины обсудят главы МИД НАТО

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
єнс столтенберг

Скопление вооруженных сил Российской Федерации на границе с Украиной станет одной из ключевых тем на встрече министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Альянса.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

— Это танки, артиллерия, беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы. Такие действия Кремля ничем не спровоцированы и непонятны для нас, — заявил он.

Столтенберг в очередной раз призвал Москву к прозрачности относительно цели переброски такого количества техники к границам Украины.

Встреча глав МИД стран НАТО состоится в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщила о переброске на оккупированные территории Донбасса очередной партии кадровых военнослужащих Российской Федерации.

В их задачу входит усиление разведывательно-диверсионных и саперных подразделений первого и второго армейских корпусов.

При этом активизация диверсионных операций против украинских военнослужащих, а также активное минирование местности спровоцировало резкий рост потерь среди российских оккупантов и их наемников, которые пропагандисты пытаются скрыть, либо использовать для дискредитации украинских военных.

Фото: Depositphotos

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