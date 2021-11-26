В Минске 25 ноября задержан фрилансер белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик.

По словам его жены, Андрей около 17:00 уехал на велосипеде гулять, а она осталась дома с двумя детьми. Затем связь с ним исчезла. Через некоторое время Андрей вернулся с четырьмя людьми в штатском.

– Один представился Иваном, он, скорее всего, был главным. Ни, кто они, ни откуда – не сообщили. Мне приказали пойти в другую комнату и присматривать за детьми, не мешать. Обыск был достаточно “интеллигентным” – мои вещи и вещи детей не трогали. У Андрея забрали всю технику и телефон, мобильный телефон, планшет и деньги. Андрею приказали одеться и уйти с ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, кроме запасных штанов. Сказали, что заберут его ненадолго, на пару дней, – рассказала супруга Андрея Алеся Рак.

Жена задержанного успела подписать документ со списком конфискованных вещей. Алеся не знает, на каком основании задержали ее мужа.

Семья Кузнечика проживает в Минске, воспитывает двоих маленьких детей. По образованию Андрей филолог, ярый велосипедист.

В июле 2021 года в Минске силовики ворвались в офис белорусской службы Радио Свобода и задержали нескольких журналистов, но позже отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время в Беларуси 29 представителей медиа находятся за решеткой, десятки были вынуждены покинуть страну.

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Фото: Радио Свобода