Президента Франции Эммануэля Макрона разгневало заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в котором тот призвал французские власти мигрантов, которые перебираются в страну через пролив Ла-Манш, забрать обратно.
Макрон назвал заявление премьера апогеем несерьезности.
Накануне произошла трагедия — у берегов Кале в Ла-Манше затонула лодка, на которой находилось около 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Местные СМИ сообщали о десятках погибших.
Власти Британии призвали Париж пересмотреть свое решение о неучастии во встрече британской стороны.
– Это проблема, которую нам нужно решать вместе, – написал Джонсон.
Напряженность во взаимоотношениях двух государств усиливают разногласия по вопросам рыбалки в водах Ла-Манша (Британия называет пролив Английским каналом).
В письме Джонсон предложил шаги, которые, по его мнению, помогут избежать повторной трагедии:
- усилить совместное патрулирование акватории канала,
- больше пользоваться высокотехнологичными методами, такими как радары и сенсоры,
- дать патрулям доступ к территориальным водам обеих стран,
- немедленно начать работу над соглашением о возвращении мигрантов, доставшихся Британии с территории Франции, обратно во Францию.
В то же время Британия ведет переговоры по реадмиссии с Евросоюзом в целом.