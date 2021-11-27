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Апогей несерьезности на фоне трагедии: Макрон гневно отреагировал на заявление Джонсона по поводу мигрантов

Абрамова Юлия редактор ленты
Еммануель Макрон

Президента Франции Эммануэля Макрона разгневало заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в котором тот призвал французские власти мигрантов, которые перебираются в страну через пролив Ла-Манш, забрать обратно.

Макрон назвал заявление премьера апогеем несерьезности.

Накануне произошла трагедия — у берегов Кале в Ла-Манше затонула лодка, на которой находилось около 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Местные СМИ сообщали о десятках погибших.

Власти Британии призвали Париж пересмотреть свое решение о неучастии во встрече британской стороны.

– Это проблема, которую нам нужно решать вместе, – написал Джонсон.

Напряженность во взаимоотношениях двух государств усиливают разногласия по вопросам рыбалки в водах Ла-Манша (Британия называет пролив Английским каналом).

В письме Джонсон предложил шаги, которые, по его мнению, помогут избежать повторной трагедии:

  • усилить совместное патрулирование акватории канала,
  • больше пользоваться высокотехнологичными методами, такими как радары и сенсоры,
  • дать патрулям доступ к территориальным водам обеих стран,
  • немедленно начать работу над соглашением о возвращении мигрантов, доставшихся Британии с территории Франции, обратно во Францию.

В то же время Британия ведет переговоры по реадмиссии с Евросоюзом в целом.

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Источник: ВВС Украина

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