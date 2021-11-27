Меня это беспокоит: Байден прокомментировал заявление Зеленского о подготовке госпереворота

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность заявлением о возможности государственного переворота в Украине, о котором накануне сообщил глава страны Владимир Зеленский.

Байден отметил, что его беспокоит эта новость.

– Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством, – отметил 26 ноября президент США во время разговора с журналистами.

На вопрос, будет ли он обсуждать тему государственного переворота в Украине с Владимиром Зеленским, Джо Байден сказал, что такая вероятность есть.

– Вполне возможно, – отметил Байден.

26 ноября в Киеве прошла пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная экватору его каденции в должности президента Украины.

Президент рассказал, что получил данные о подготовке государственного переворота 1-2 декабря. По его словам, существует не только агентурная информация, но и аудиозаписи, где представители России обсуждают с представителями Украины участие в этом бизнесмена Рината Ахметова.