Россия – самая острая угроза: глава генштаба Британии сравнил действия РФ с экстремизмом

Главная угроза безопасности Британии исходит от России, считает начальник штаба обороны страны Николас Картер.

Он подчеркнул, что Россия — это острейшая угроза, и управление ею занимает первое место в его списке.

– Это входит в список приоритетов советника по национальной безопасности, – добавил Картер в интервью The Telegraph.

Картер отметил, что мир переживает период феноменальных перемен. В частности, он упомянул, что еще в 2014 году шли споры о том, исходила ли угроза от насильственного экстремизма, или это была государственная угроза со стороны России.

– На этом этапе аргумент о насильственном экстремизме почти победил. Но потом, в 2018 году, у нас было нападение на семью Скрипачей в Солсбери, и стало очевидным, что Россия была острейшей угрозой для нашей страны, — сказал Николас Картер.

The Telegraph добавляет, что Россия и КНР изменили исламский терроризм как основные угрозы национальной безопасности.

Картер отметил, что, по его мнению, эти страны действуют в серой зоне, где противники видят мир как непрерывную борьбу, в которой могут быть использованы все инструменты власти, пока они не приведут к горячей войне.

– Постоянное участие России в провокационных действиях может привести к катастрофической ошибке, а затем — к конфликту, добавил обеспокоенный военачальник.

По его словам, следует разобраться, не побуждает ли Россию к действиям британская политика сдерживания.

– Это – большой вопрос, – добавил Картер.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несколько стран объявили о готовности поддержать Украину при полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 30 вопросов к президенту, состоявшегося в пятницу, 26 ноября.

По словам президента, партнеры Украины, в частности США, Великобритания, Евросоюз, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине.