Наводнение в Индии: вода затопила дороги, а школы закрыли

Местные жители Индии страдают от наводнения, спровоцированного чрезмерными дождями на территории страны. Вода затопила многие дороги, а некоторые станции метро закрыли для движения поездов.

По данным иностранных СМИ, местами зафиксировали более 37 и 67 мм осадков. Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Индии.

В ближайшее время в стране снова пройдут умеренные дожди с грозами, так что ситуация с наводнением может ухудшиться еще сильнее.

В городе Ченнаи закрыли местные школы и другие учебные заведения. В некоторых частях Индии обильные дожди привели к возникновению болот в местностях.

Tamil Nadu in red alert; several parts of Chennai witnessed waterlogging following heavy rainfall. @Pramodmadhav6 gets us this ground report. #ITVideo #Flood pic.twitter.com/Uq1DjECkeh — IndiaToday (@IndiaToday) November 28, 2021

В последнюю неделю жители населенных пунктов выключают свет в домах или на уличных фонарях из соображений безопасности. По разным данным, водой затопило по меньшей мере 293 улицы в 108 микрорайонах.

Источник: The times of India