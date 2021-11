Наводнение в Индии: вода затопила дороги, а школы закрыли

Местные жители Индии страдают от наводнения, спровоцированного чрезмерными дождями на территории страны. Вода затопила многие дороги, а некоторые станции метро закрыли для движения поездов.

По данным иностранных СМИ, местами зафиксировали более 37 и 67 мм осадков. Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Индии.

#India — Chennai witnesses record rainfall in 200 years, several areas flooded. Experts attribute the prolonged monsoon in Southern India to climate change. https://t.co/VxOM16AwWl #floods #flooding #ClimateEmergency #climateCatastrophe #ClimateActionNow

В ближайшее время в стране снова пройдут умеренные дожди с грозами, так что ситуация с наводнением может ухудшиться еще сильнее.

В городе Ченнаи закрыли местные школы и другие учебные заведения. В некоторых частях Индии обильные дожди привели к возникновению болот в местностях.

Tamil Nadu in red alert; several parts of Chennai witnessed waterlogging following heavy rainfall. @Pramodmadhav6 gets us this ground report. #ITVideo #Flood pic.twitter.com/Uq1DjECkeh

— IndiaToday (@IndiaToday) November 28, 2021