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Наводнение в Индии: вода затопила дороги, а школы закрыли

Юля Захарченко редактор ленты
повінь, негода

Местные жители Индии страдают от наводнения, спровоцированного чрезмерными дождями на территории страны. Вода затопила многие дороги, а некоторые станции метро закрыли для движения поездов.

По данным иностранных СМИ, местами зафиксировали более 37 и 67 мм осадков. Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Индии.

В ближайшее время в стране снова пройдут умеренные дожди с грозами, так что ситуация с наводнением может ухудшиться еще сильнее.

В городе Ченнаи закрыли местные школы и другие учебные заведения. В некоторых частях Индии обильные дожди привели к возникновению болот в местностях.

В последнюю неделю жители населенных пунктов выключают свет в домах или на уличных фонарях из соображений безопасности. По разным данным, водой затопило по меньшей мере 293 улицы в 108 микрорайонах.

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Источник: The times of India

Фото: Dreamstime

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