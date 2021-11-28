В Польше задержаны двое грузин, ограбивших украинца

Правоохранительные органы Польши задержали в Жешуве двух граждан Грузии, которые ограбили украинца.

Инцидент произошел еще 17 ноября на улице Варшавской.

По предварительной информации, мужчины в возрасте 46 и 35 лет порезали шины автомобиля Fiat Ducato, который принадлежал украинцу.

Затем злоумышленники следили за владельцем авто, а когда он остановился, чтобы установить запасное колесо – обворовали мужчину.

Полицейским удалось оперативно установить личности преступников, которые проживали в гостинице неподалеку от Жешува.

Среди задержанных оказались трое граждан Грузии и один украинец. У одного из них при себе был обнаружен мобильный телефон потерпевшего.

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Однако причастными к преступлению были только два человека, а потому одного грузина и гражданина Украины — отпустили.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: inPoland