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В Австралии женщина подожгла гостиницу для Covid-изоляции: более 160 человек были эвакуированы

Юлия Соколова редактор ленты
Підпал готелю в Австралії

В австралийском городе Кэрнс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла карантинную гостиницу. В ней граждане проходили изоляцию в условиях пандемии Covid-19.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 28 ноября, в 11-этажной гостинице Pacific Hotel.

По данным местной полиции, около 7:00 утра женщина разожгла огонь под кроватью в номере, в котором находилась на изоляции с двумя детьми.

Пламя охватило две комнаты на верхнем этаже. Персонал гостиницы и службы экстренной помощи оперативно эвакуировали из здания более 160 человек. К счастью, никто не пострадал.

Пожар уничтожил часть гостиницы: по информации полиции, зданию нанесен существенный ущерб.

Известно, что совершившая поджог женщина находилась в отеле несколько дней. Ей уже предъявлены обвинения в поджоге и умышленном нанесении ущерба. О мотивах женщины не сообщается.

В понедельник, 29 ноября, она предстанет перед судом.

Стоит отметить, что в Австралии непривитые от коронавируса путешественники должны провести 14-дневный карантин в отелях.

В стране на днях обнаружили два случая инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон. Этот вариант впервые был обнаружен в Южной Африке.

В связи с этим власти Австралии объявили о приостановлении авиарейсов из Южно-Африканской Республики, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика.

Гражданам других государств, которые находились в этих странах в течение последних двух недель, запретили въезд в Австралию.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что дала название новому штамму коронавируса B.1.1.529, обнаруженному в Южной Африке. Его обозначили греческой буквой омикрон. Этот Covid-штамм включили в группу, которая вызывает особую обеспокоенность. Как сообщили в ВОЗ, он имеет большое количество мутаций.

26 ноября в Бельгии официально зафиксировали первый случай заражения новым штаммом на европейском континенте. Впоследствии о возможных случаях заражения штаммом Омикрон заявили в других странах Европы.

Источник: Полиция Квинсленда, BBC, ABC News

Фото: Полиция Квинсленда

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