В австралийском городе Кэрнс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла карантинную гостиницу. В ней граждане проходили изоляцию в условиях пандемии Covid-19.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 28 ноября, в 11-этажной гостинице Pacific Hotel.

По данным местной полиции, около 7:00 утра женщина разожгла огонь под кроватью в номере, в котором находилась на изоляции с двумя детьми.

Пламя охватило две комнаты на верхнем этаже. Персонал гостиницы и службы экстренной помощи оперативно эвакуировали из здания более 160 человек. К счастью, никто не пострадал.

Пожар уничтожил часть гостиницы: по информации полиции, зданию нанесен существенный ущерб.

Известно, что совершившая поджог женщина находилась в отеле несколько дней. Ей уже предъявлены обвинения в поджоге и умышленном нанесении ущерба. О мотивах женщины не сообщается.

В понедельник, 29 ноября, она предстанет перед судом.

A COVID emergency of a different kind has erupted in a Cairns hotel quarantine facility.

A 31 year old Cairns mother returning from Victoria is tonight in custody, charged with arson. @SophieUpcroft #9News pic.twitter.com/xRnvasK9Uk

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 28, 2021