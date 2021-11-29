Премьер-министром Швеции во второй раз за несколько дней назначили Магдалену Андерссон.

Во время голосования в шведском парламенте Риксдаге против лидера Социал-демократической партии выступили 173 парламентария. Если бы еще два депутата выступили против назначения Андерссон, то ее бы не назначили.

В общей сложности ее кандидатуру поддержал 101 депутат, еще 75 членов парламента воздержались.

Чтобы быть назначенным премьер-министром по политической системе Швеции, кандидату следует избежать голосования большинства против него.

24 ноября Магдалену Андерссон впервые избрали на должность премьер-министра Швеции. Она стала первой женщиной, возглавившей шведское правительство.

Спустя восемь часов Андерссон подала в отставку с должности после утверждения оппозиционного проекта бюджета и выхода из коалиции партии зеленых.

Ранее Андерссон занимала должность главы Международного валютного и финансового комитета в составе МВФ и министра финансов Швеции, где также стала первой женщиной во главе ведомства.

Бывший премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку 10 ноября. Он неоднократно называл свое правительство “феминистским” и таким, в котором вопросы гендерного равенства занимают центральное место.