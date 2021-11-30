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Шторм в Турции: погибли четыре человека, ветер повалил башню с часами

Людмила Богданова редактор ленты
Шторм в Турции: погибли четыре человека, ветер повалил башню с часами

В нескольких провинциях Турции произошел сильный шторм. В результате шторма погибли по меньшей мере четыре человека, 38 получили травмы. Трое из них были гражданами Турции, а четвертая жертва – иностранец.

В столице Турции скорость ветра достигала 130 км/ч. Ветер свалил башню с часами, очевидцы зафиксировали момент на видео.

В одном из районов Стамбула ветер полностью снес крышу кафе на парковку с автомобилями. Пострадали два человека и шесть транспортных средств.

В районе Авджилар будка охранника опрокинулась, когда он находился в середине.

В городе Болу в результате сильного ветра крышу сорвало в здании местной больницы. Подобные случаи были зафиксированы во многих населенных пунктах.

В городе Гебзе во время строительства обрушились леса — пострадали восемь рабочих. В провинции Стамбула на автомобильной трассе перевернулся грузовик.

В Измире большие волны затопили дорогу вдоль берега моря и трамвайную линию. Из-за сильного ветра пролив Босфор временно закрыли для судов.

Источник: Daily Sabah, Hurriyet

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