Шторм в Турции: погибли четыре человека, ветер повалил башню с часами

В нескольких провинциях Турции произошел сильный шторм. В результате шторма погибли по меньшей мере четыре человека, 38 получили травмы. Трое из них были гражданами Турции, а четвертая жертва – иностранец.

В столице Турции скорость ветра достигала 130 км/ч. Ветер свалил башню с часами, очевидцы зафиксировали момент на видео.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021