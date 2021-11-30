В Швеции на должность министра образования назначили Лину Аксельссон Килблом. Она станет первым трансгендерным человеком в шведском правительстве.

Новой главе Министерства образования 51 год. В 1990-х она сделала операцию по смене пола.

Раньше она была директором школы, членом школьной комиссии, а за ее плечами – огромный опыт работы со школьным образованием.

– Школа должна снабжать молодежь необходимыми знаниями, независимо от происхождения. Если мы хотим добиться успеха, общество должно взять под контроль школу. В центре внимания должен быть школьник, а не цены на бирже, — сказала глава Минобразования Швеции.

28 ноября стало известно, что шведский парламент Риксдаг во второй раз за несколько дней избрал Магдалену Андерссон на пост премьер-министра Швеции.

Лидер шведской Социал-демократической партии стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции.

После назначения Андерссон объявила состав нового правительства. Некоторые министры, например глава МИД Анн Линде и глава минобороны Петер Хультквист, сохранили свои должности. Ганс Дальгрен остался министром по делам Евросоюза.

Источник: Expressen

Фото: Lina Axelsson Kihlblom