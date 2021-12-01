Госсекретарь США Блинкен призовет Лаврова отвести войска от Украины

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен планирует призвать министра иностранных дел России Сергея Лаврова отвести войска от Украины.

Государственный секретарь США встретится с российским коллегой в четверг, 2 декабря. Об этом он сообщил 1 декабря на пресс-конференции в Риге — столице Латвии.

– России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра, – сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что такие призывы к России уже звучали со стороны США во время коммуникаций на других уровнях.

Блинкен заявил, что нужно готовиться к непредсказуемым обстоятельствам и работать над тем, чтобы Россия сменила курс.

— Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении в Украину. Мы знаем, что он создает потенциал для этого в кратчайшие сроки, если он так решится. Поэтому несмотря на неопределенность намерений и времени, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, работая над тем, чтобы Россия изменила курс.

Энтони Блинкен проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме на полях заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также государственный секретарь США встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Сейчас Блинкен находится в Риге, где проходят встречи министров иностранных дел стран НАТО по стягиванию российских войск к украинской границе.

30 ноября во время выступления глава Госдепа подчеркнул, что возобновление российской агрессии будет иметь серьезные последствия.

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