На прошлой неделе турецкая лира совершила стремительное падение. Национальная валюта показала худшие цифры с 2018 года, дойдя до отметки почти 13 за доллар.

За год турецкие деньги обесценились вдвое. Если моделировать подобную ситуацию для Украины, доллар стоил бы свыше 50 грн.

Все это — последствия экономической политики, которую проводит президент Эрдоган. Что ждет Турцию дальше и окажет ли это влияние на Украину – подробнее в нашем материале.

Черный вторник лиры

Всю прошлую неделю в Турции продолжались протесты. На митинги в Стамбуле, Анкаре и других крупных городах вышли тысячи людей.

Участники акций скандировали лозунги с требованием отставки правительства и президента Реджепа Эрдогана. На некоторые митинги люди приносили кастрюли и сковородки, используя их как барабан и символ проблем. Кое-где произошли столкновения с полицией и аресты протестующих.

К протестным акциям граждан Турции побудила экономическая политика властей. В минувший вторник национальная валюта страны рекордно обвалилась.

За сутки лира потеряла 20% от своей стоимости — это событие нарекли черным вторником. А с начала года турецкие деньги подешевели вдвое.

В стремительное пике лиру отправил сам Реджеп Эрдоган, который в минувший понедельник поддержал курс Центрального банка на снижение учетной ставки с 16% до 15%.

— Более низкие ставки помогут стимулировать экономический рост и создание рабочих мест, – заявил президент.

Турецкий центробанк давно утратил свой независимый статус и проводит курс на снижение процентных ставок в течение нескольких месяцев.

В марте этого года финансовое учреждение получило нового руководителя — Шахапа Кавджиоглу, который не противоречит Эрдогану и воплощает в жизнь его видение.

По мнению президента, именно высокие ставки порождают высокую инфляцию. Эту теорию еще называют неортодоксальной. Хотя все происходит как раз наоборот.

Учетная ставка – это финансовый инструмент, с помощью которого нацбанк страны устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств на соответствующий период. Иными словами, она показывает, сколько стоят деньги в экономике.

Если прогнозы развития экономики и инфляции оптимистичны, центральный банк снижает ставку, и это способствует удешевлению банковских кредитов и ставок по депозитам.

Если ожидания по инфляции растут, регулятор повышает ставки, и это приводит к росту процентов по депозитам и кредитам.

Во время восстановления экономики после пандемии многие национальные банки других стран повысили учетные ставки для сдерживания процесса инфляции.

Однако тех финансистов, которые пытаются донести до Эрдогана эту мысль, он попросту увольняет. Прежний глава Центрального банка Наси Агбал потерял должность, потому что весной попытался повысить учетную ставку.

Да и в целом финансовое учреждение не имеет стабильного руководства с середины 2019 года. За это время Эрдоган сменил уже трех ее руководителей.

Инфляция без тормозов

По мнению многих турецких специалистов, если экономическая политика в ближайшее время не изменится, страна столкнется с огромным кризисом.

— При сегодняшнем обменном курсе официальная инфляция может превысить 30%. Если не предпринять срочных мер, финансовая система этого не выдержит, – написал в своем Twitter бывший главный экономист Центрального банка, профессор Хакан Кара.

Официальный годовой уровень инфляции в Турции составляет 20%. За месяц цены растут в среднем на 6,9%. Быстрее — на 9% — дорожают продукты питания. Инфляция серьезно подорвала покупательную способность населения. В первую очередь она бьет по беднейшим.

По данным турецкой статистической службы, минимальная зарплата в Турции составляет почти 3 тыс. лир — по нынешнему курсу это около $250. Такую зарплату получают 14 млн работников страны.

Быстрое обесценивание валюты увеличивает стоимость самых необходимых товаров для простых граждан.

Турки, имеющие сбережения, конвертируют их в иностранную валюту и золото. Осложняет ситуацию и уровень безработицы — лишь по официальным данным он составляет 14-15%.

Иностранный заговор

— Если правительство продолжит настаивать на низкой учетной ставке, зыбкой монетарной политике — инфляция, низкие доходы и неравномерное распределение доходов получат еще больше побочных эффектов в 2022 и 2023 годах, – отмечает экономист и партнер-основатель компании Spinn Consulting Озлем Деричи Сенгул в комментарии агентству Associated Press.

Впрочем, не похоже, что турецкие власти остановят свой курс. Центробанк сигнализирует о готовности снижать процентную ставку и в дальнейшем — в декабре.

Готов продолжать свою неортодоксальную политику и Реджеп Эрдоган. Об этом он заявил в минувшую пятницу во время выступления в Измире, которое транслировали на страницах президента в соцсетях.

И уже традиционно обвинил в ситуации зарубежных врагов.

— Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы, – сказал глава турецкого государства.

Практика винить во всех бедах заговорщиков с Запада, либералов, масонов, вражеские спецслужбы появляется у Эрдогана всякий раз, когда надо оправдать внутренние проблемы в стране. Здесь кроется вторая причина экономического краха — политическая.

В последние годы Турция значительно опустилась в рейтингах, которые измеряют уровень демократии, свободы слова, независимости органов власти.

На примере центробанка видно, как плохо, когда политика таких институтов определяется волей одного авторитарного человека. Как следствие, инвесторы сбрасывают турецкие активы и капитал покидает страну.

— Главным остается вопрос, почему Эрдоган делает это раз за разом. Ведь даже не самому умному человеку уже давно должна быть понятной связь между его действиями и словами и последствиями для лиры. И тут может быть лишь два хоть немного логичных объяснения. Первое — Эрдоган таким образом проводит политику поддержки экспорта, считая, что это основное, а все остальное не имеет значения. Сомнительный тезис, но какой есть. А второе — Эрдоган свято верит, что это все враги и саботажники, мировые спекулянты и рептилоиды. Которые атакуют лиру и Турцию, и это месть за его независимость, – комментирует в своем Facebook ситуацию инвестиционный банкир Dragon Capital и колумнист Сергей Фурса.

А еще Эрдоган непредсказуем в поведении на международной арене. За последние годы он перессорился фактически со всеми соседями и союзниками. Кое с кем снова возобновил отношения. Поэтому многие страны не видят в Турции надежного партнера.

Противодействие Эрдогану

Нынешняя ситуация — совсем не то, чего ожидали турки от Эрдогана.

В апреле 2017 года на референдуме они поддержали переход к президентской форме правления, фактически подарив ему единоличную власть.

Тогда политик обещал: это позволит более эффективно решать проблемы страны и принесет ей процветание.

Однако сейчас, четыре года спустя, рейтинг президента и его Партии справедливости и развития стремительно упал.

По данным опросов, рейтинг одобрения деятельности Эрдогана скатился до минимума за шесть лет – 38%. Поддержка правящей Партии справедливости и развития тоже низкая – 30-33%.

На фоне неудач власти активизировалась турецкая оппозиция. Шесть партий различного толка создали рабочую группу для восстановления парламентской модели управления. И активно распространяют в обществе месседжи об усталости и все большей некомпетентности президента.

Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, партия которого получила контроль над Стамбулом и Анкарой на местных выборах 2019 года, назвал Эрдогана фундаментальной проблемой национальной безопасности.

— Вы превратили турецкую лиру в дискредитированную валюту. Вы выставили на продажу нашу экономическую независимость, – заявил он.

Оппозиция призывает провести досрочные президентские и парламентские выборы в 2022 году. Опросы показывают: если бы выборы провели в ближайшее время, власть бы их проиграла. Поэтому Эрдоган уже заявил, что волеизъявление пройдет по плану — в 2023 году.

Украина — Турция. Неожиданный бонус

События в Турции мало затронут Украину в экономическом плане, уверяют специалисты. Наша торговля с южным соседом не столь значительна.

Поэтому, если лира продолжит обесцениваться, украинские экспортеры не слишком пострадают от такого развития событий.

Обвал лиры мало скажется и на туристическом секторе. Ведь стоимость пакетных туров больше зависит от ситуации с пандемией коронавируса, количества туристов и спроса на пакетные предложения, объясняет нам Игорь Захарченко, основатель туристического агентства Феєрія мандрів.

— Уже сейчас в Стамбуле трудно найти отели, потому что много туристов туда едет из России. И на Новый год трудно найти номера. Помимо Стамбула, популярны Каппадокия, Месопотамия, горнолыжные курорты вроде Кайсери. Там тоже наблюдаются проблемы со свободными номерами. Также ежедневно дорожают авиабилеты, поэтому если кто-то еще хочет улететь на Новый год или Рождество, быстренько бронируйте, — советует специалист.

Если вы можете спланировать заранее и летний отдых в следующем году, стоит это сделать.

— Уже сейчас многие отели открыли продажу на следующий год. И вот кто хочет по лучшим ценам отдохнуть летом в Турции, рекомендую уже сейчас бронировать. Потому что это действительно дешевле. И главное, у вас будет место в выбранном отеле. Потому что в сезон будет проблема с местами, и цены будут в 2-3 раза выше, – предупреждает Игорь Захарченко.

Однако определенный бонус сейчас получают самостоятельные путешественники, которые могут менять гривну на лиру по более выгодному курсу.

Сейчас 1 лира стоит всего 2,15 грн. Если вы хотите погулять по турецким городам, посидеть в кафе или сходить на шопинг с более приятными ценами, хороший курс даст вам такой бонус.

Однако инфляция в Турции быстро нивелирует этот эффект, и в ближайшем будущем цены на товары и услуги также подскочат.