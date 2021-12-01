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Стрельба в школе в Мичигане: трое погибших, восемь пострадавших

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
поліція США

В Мичигане в Оксфордской средней школе подросток устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, а ранения получили еще восемь.

Жертвами оказались 16-летний мальчик, а также две ученицы в возрасте 14 и 17 лет.

По данным полиции, среди пострадавших был один учитель. Правоохранители задержали 15-летнего парня.

— Подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании и потребовал адвоката, – сообщает шериф округа.

У подростка, который выстрелил около 20 раз из полуавтоматического пистолета, не было сообщников. Правоохранительные органы выясняют мотивы второкурсника, который сдался спустя пять минут после того, как полиция, получив 100 вызовов, прибыла на место происшествия.

Ученики и сотрудники учебного заведения были эвакуированы. Позже официальные лица сообщили, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Двоих раненых прооперировали.

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Мать школьника, устроившего стрельбу, рассказала, что ее сын часто прогуливал школу. Родители подозревали, что парень может что-то натворить.

С правоохранителями они ему разговаривать запретили до тех пор, пока он не поговорит с адвокатом.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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