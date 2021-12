Стрельба в школе в Мичигане: трое погибших, восемь пострадавших

В Мичигане в Оксфордской средней школе подросток устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, а ранения получили еще восемь.

Жертвами оказались 16-летний мальчик, а также две ученицы в возрасте 14 и 17 лет.

По данным полиции, среди пострадавших был один учитель. Правоохранители задержали 15-летнего парня.

У подростка, который выстрелил около 20 раз из полуавтоматического пистолета, не было сообщников. Правоохранительные органы выясняют мотивы второкурсника, который сдался спустя пять минут после того, как полиция, получив 100 вызовов, прибыла на место происшествия.

MICHIGAN HIGH SCHOOL SHOOTING

Video from inside classroom at oxford high school shows brave students refusing to open door for apparent shooter who was identifying himself as a Sheriff’s Deputy. #BreakingNews #Michigan #oxfordhighschool #shooting pic.twitter.com/tseOp97ddv

— NY Actions (@NY_ACTIONS) November 30, 2021