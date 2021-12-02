Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Возле штаб-квартиры ООН полиция Нью-Йорка пытается задержать вооруженного мужчину

Валентина Летяк редактор ленты
ООН

В районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходит спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.

Здание Организации объединенных наций оцепила полиция, поскольку на улице заметили человека, вероятно, с пистолетом.

Полиция просит жителей города избегать района 42-й улицы и 1-й авеню.

– В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. Используйте альтернативный маршрут, если вы находитесь в этом районе, – сообщает полиция Нью-Йорка.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

 

Позже в полиции уточнили, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного мужчины сейчас нет.

Однако советуют держаться подальше от этого района.

Источник: AFP

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка