Возле штаб-квартиры ООН полиция Нью-Йорка пытается задержать вооруженного мужчину

В районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходит спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.

Здание Организации объединенных наций оцепила полиция, поскольку на улице заметили человека, вероятно, с пистолетом.

Полиция просит жителей города избегать района 42-й улицы и 1-й авеню.

– В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. Используйте альтернативный маршрут, если вы находитесь в этом районе, – сообщает полиция Нью-Йорка.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

The incident at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan is ongoing at this time. Please continue to stay clear of the area and expect traffic delays. There is currently NO THREAT to the public. pic.twitter.com/TYyfXu8rYr — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021

Позже в полиции уточнили, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного мужчины сейчас нет.

Однако советуют держаться подальше от этого района.