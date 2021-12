Возле штаб-квартиры ООН полиция Нью-Йорка пытается задержать вооруженного мужчину

В районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходит спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.

Здание Организации объединенных наций оцепила полиция, поскольку на улице заметили человека, вероятно, с пистолетом.

Полиция просит жителей города избегать района 42-й улицы и 1-й авеню.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

The incident at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan is ongoing at this time. Please continue to stay clear of the area and expect traffic delays. There is currently NO THREAT to the public. pic.twitter.com/TYyfXu8rYr

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021