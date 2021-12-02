Очень важно: Саакашвили обратился в суд с просьбой

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили хочет, чтобы на судебном заседании присутствовали представители средств массовой информации.
С соответствующей просьбой он, находясь в Горийском военном госпитале, обратился в суд.
— Для меня очень важно видеть своих коллег в зале суда. Но на этот раз я обращаюсь к суду с просьбой пропустить в зал журналистов любого политического направления, — попросил Саакашвили.
По словам экс-президента Грузи, ему бы хотелось, чтобы на заседании присутствовали журналисты даже без какого-либо оборудования.
Саакашвили назвал процесс исторически позорным, объясняя то, зачем ему нужно, чтобы представители СМИ увидели все на заседании своими глазами.
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он впервые вернулся в свою страну с 2013 года.
В знак протеста экс-президент Грузии объявил голодовку, но его состояние уже спустя 10 дней резко ухудшилось.
10 ноября стартовал судебный процесс по уголовному делу о силовом разгоне митингов оппозиции, который произошел 7 ноября 2007 года. Саакашвили инкриминируют превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства потерпевшего.
Источник: Грузия online