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Звезда Swarovski и миллионы кристаллов: в США зажгли главную елку

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ялинка у США

В США зажгли главную елку страны у Рокфеллеровского центра, где традиционно прошло праздничное мероприятие.

Чтобы обезопасить граждан от возможности заражения коронавирусом, власти расширили пешеходное пространство для тех, кто пришел отдохнуть и посмотреть на шоу.

Новогодняя красавица страны в день Рождества будет гореть в течение суток. А до того момента огни на дереве зажигают до полуночи.


В этом году американской елке исполнилось 85 лет. Она прибыла из штата Мэриленд.

Дерево представляет собой европейскую ель высотой в 24 м, шириной – 13,7 м, а весит 12 тонн.

Елку украшают свыше 50 тыс. разноцветных светодиодных фонариков, которые соединены примерно 8 км провода.

Примечательно, что новогоднюю красавицу украшает 408-килограммовая звезда Swarovski с 70 шипами. Главное украшение елки покрыто 3 млн кристаллов.

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Источник: CNN

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