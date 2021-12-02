Звезда Swarovski и миллионы кристаллов: в США зажгли главную елку

В США зажгли главную елку страны у Рокфеллеровского центра, где традиционно прошло праздничное мероприятие.
Чтобы обезопасить граждан от возможности заражения коронавирусом, власти расширили пешеходное пространство для тех, кто пришел отдохнуть и посмотреть на шоу.
Новогодняя красавица страны в день Рождества будет гореть в течение суток. А до того момента огни на дереве зажигают до полуночи.
В этом году американской елке исполнилось 85 лет. Она прибыла из штата Мэриленд.
Дерево представляет собой европейскую ель высотой в 24 м, шириной – 13,7 м, а весит 12 тонн.
Елку украшают свыше 50 тыс. разноцветных светодиодных фонариков, которые соединены примерно 8 км провода.
Примечательно, что новогоднюю красавицу украшает 408-килограммовая звезда Swarovski с 70 шипами. Главное украшение елки покрыто 3 млн кристаллов.