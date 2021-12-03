Белорусского политзаключенного Витольда Ашурка посмертно наградили украинским крестом Петра Калнышевского За достоинство в плену.
Об этом сообщается на странице умершего в белорусской колонии активиста.
— Крестом Петра Калнышевского награждаются граждане Украины и попавшие в плен граждане, проявившие образец мужества и несгибаемости убеждений, — говорится в сообщении к фото.
Активиста посмертно наградило Всеукраинское объединение Країна. Отмечается также, что за время существования этот крест получил менее 100 человек.
Кто такой Витольд Ашурок?
Витольд Ашурок – белорусский общественный деятель, активист и политзаключенный, умерший при неопределенных обстоятельствах в колонии города Шклов. Ему было 50 лет.
Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.
Он был задержан в сентябре 2020 года. В январе 2021 года суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке “действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел”.
Фото: Витольд Ашурак