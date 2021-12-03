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Белорусского политзаключенного посмертно наградили украинским крестом Калнышевского

Мария Степанюк редактор ленты
Вітольда Ашурко

Белорусского политзаключенного Витольда Ашурка посмертно наградили украинским крестом Петра Калнышевского За достоинство в плену.

Об этом сообщается на странице умершего в белорусской колонии активиста.

— Крестом Петра Калнышевского награждаются граждане Украины и попавшие в плен граждане, проявившие образец мужества и несгибаемости убеждений, — говорится в сообщении к фото.

Активиста посмертно наградило Всеукраинское объединение Країна. Отмечается также, что за время существования этот крест получил менее 100 человек.

Кто такой Витольд Ашурок?

Витольд Ашурок – белорусский общественный деятель, активист и политзаключенный, умерший при неопределенных обстоятельствах в колонии города Шклов. Ему было 50 лет.

Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

Он был задержан в сентябре 2020 года. В январе 2021 года суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке “действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел”.

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Фото: Витольд Ашурак

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