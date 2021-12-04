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Были пьяными: в Гданьске российский сухогруз чуть не врезался в пляж

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Суховантаж

В Гданьске, в Балтийском море, 4 декабря российское судно чуть не врезалось в пляж.

Как сообщили в береговой охране, сухогруз отклонился от курса и направился в сторону берега.

Экипаж судна не отвечал на радиозапросы, на предупреждения также не реагировал.

Пограничники вынуждены были высадиться на борту сухогруза. Как выяснилось, члены экипажа были в состоянии алкогольного опьянения.

В крови у капитана судна было выявлено два промилле алкоголя, у еще двоих офицеров по полтора у каждого. В результате сухогруз, перевозивший сталь в Северный порт, был задержан.

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Польские пограничники, среди которых инспектор Морского управления в Гдыне, занялись оформлением судна, которое в настоящий момент стоит на рейде.

По факту нарушения начато расследование. Какое наказание грозит пьяным российским морякам, не уточняется.

Источник: Польское радио

Фото: Depositphotos

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