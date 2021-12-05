Задыхался и упал в обморок: в Польше украинец умер после задержания полицией

В польском городе Скерневице умер 38-летний украинец почти сразу после задержания полицией.

По словам правоохранителей, мужчина, вооруженный палкой, кидался на улице на людей.

Одна из женщин, которая ожидала автобус на остановке, пострадала в результате нападения агрессивного украинца.

Прохожие собственноручно задержали гражданина Украины еще до прибытия на место происшествия правоохранителей.

В полиции заверили, что по отношению к мужчине физическая сила не применялась во время его ареста. На иностранца надели наручники, после чего он резко начал задыхаться. Когда правоохранители развернули задержанного, тот упал в обморок.

На место происшествия были вызваны медики. Врачи провели реанимационные операции, однако уже спустя час были вынуждены констатировать смерть украинца.

По какой причине мужчина скончался, выяснят судмедэксперты. В Управлении полиции в Лодзи сообщили, что после вскрытия станет ясно, находился ли гражданин Украины в состояние алкогольного или наркотического опьянения. По факту происшествия начато расследование.

Источник: Wiadomosci