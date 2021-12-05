Сорвана попытка покушения на Эрдогана: что известно

В субботу, 4 декабря, силы безопасности предотвратили в городе Сиирта попытку покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это произошло незадолго до того, как турецкий лидер собирался выступить на митинге сторонников.

Взрывчатка была заложена под полицейской машиной, которая должна была охранять мероприятие.

Сотрудник полиции отправлялся на митинг на своем личном авто. Подозрительный предмет заметил его друг, которого он подвозил. В ходе детального осмотра было подтверждено, что это самодельное взрывное устройство.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine bombalı saldırı önlendi. pic.twitter.com/sBhmsCTdkk — Bilgi Postu (@bilgipostu) December 4, 2021

Судмедэксперты проверили взрывчатку на наличие на ней отпечатков пальцев террористов. После этого взрывотехники уничтожили устройство, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Правоохранительные органы начали операцию по поиску подозреваемых. Эрдоган пока что не предоставил комментарий по поводу инцидента.

Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu @GurselTokmakogl: Asla kabul edilemez! Bütün her şeyin karmakarışık olmasını isteyen zihniyetlerin olduğunu gösteriyor pic.twitter.com/DyGJSUbulT — A Haber (@Ahaber) December 4, 2021

Источник: Sabah