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Факты / Мир / Мировые новости

Сорвана попытка покушения на Эрдогана: что известно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Реджеп Ердоган

В субботу, 4 декабря, силы безопасности предотвратили в городе Сиирта попытку покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это произошло незадолго до того, как турецкий лидер собирался выступить на митинге сторонников.

Взрывчатка была заложена под полицейской машиной, которая должна была охранять мероприятие.

Сотрудник полиции отправлялся на митинг на своем личном авто. Подозрительный предмет заметил его друг, которого он подвозил. В ходе детального осмотра было подтверждено, что это самодельное взрывное устройство.

Судмедэксперты проверили взрывчатку на наличие на ней отпечатков пальцев террористов. После этого взрывотехники уничтожили устройство, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Правоохранительные органы начали операцию по поиску подозреваемых. Эрдоган пока что не предоставил комментарий по поводу инцидента.

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Источник: Sabah

Фото: Depositphotos

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