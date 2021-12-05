Мы с Украиной: Боррель предостерег Россию от полномасштабного вторжения

Европейский Союз окажет любую поддержку Украине, если дальнейшая эскалация конфликта приведет ко вторжению России.

Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы с Украиной, и пусть все задумаются о последствиях, – сказал Боррель.

По словам дипломата, страны ЕС пытаются донести Москве путем дипломатии, что вторжение в Украину будет рассматриваться как нарушение международного права, которое чревато серьезными последствиями.

Боррель пообещал приложить все необходимые усилия, чтобы добиться деэскалации конфликта.

Он также сообщил о разговоре в Стокгольме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно ситуации вокруг Украины.

По словам Борреля, глава российского внешнеполитического ведомства отрицал сообщения о наращивании сил РФ на границе.

Напомним, в ближайшее время состоится визит Борреля в Украину. Он принял приглашение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава европейской дипломатии намерен посетить Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой.

В ходе переговоров Кулеба призвал Борреля ускорить разработку комплексного пакета мер сдерживания России от агрессии в отношении Украины.

Источник: La Reppublica