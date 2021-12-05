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Факты / Мир / Мировые новости

Мы с Украиной: Боррель предостерег Россию от полномасштабного вторжения

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
жозеп боррель

Европейский Союз окажет любую поддержку Украине, если дальнейшая эскалация конфликта приведет ко вторжению России.

Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы с Украиной, и пусть все задумаются о последствиях, – сказал Боррель.

По словам дипломата, страны ЕС пытаются донести Москве путем дипломатии, что вторжение в Украину будет рассматриваться как нарушение международного права, которое чревато серьезными последствиями.

Боррель пообещал приложить все необходимые усилия, чтобы добиться деэскалации конфликта.

Он также сообщил о разговоре в Стокгольме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно ситуации вокруг Украины.

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По словам Борреля, глава российского внешнеполитического ведомства отрицал сообщения о наращивании сил РФ на границе.

Напомним, в ближайшее время состоится визит Борреля в Украину. Он принял приглашение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава европейской дипломатии намерен посетить Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой.

В ходе переговоров Кулеба призвал Борреля ускорить разработку комплексного пакета мер сдерживания России от агрессии в отношении Украины.

Источник: La Reppublica

Фото: Depositphotos

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