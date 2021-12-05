Позвали на свидание и расчленили: в США вынесли приговор жестоким убийцам

Суд американского штата Небраска приговорил женщину к пожизненному заключению, а ее сообщника к смертной казни за жестокое убийство 24-летней Сидни Луф.

Молодую американку лишили жизни еще в 2017 году, но приговор убийцам был вынесен лишь сейчас.

Подсудимая Бейли Босвелл, взяв псевдоним Одри в социальной сети Tinder, познакомилась с Сидни. Первое свидание прошло успешно, чем хвалилась Луф перед друзьями. Однако уже после второй встречи молодую женщину больше никто не видел.

Родители жертвы забеспокоились, поскольку их дочь не вышла на работу и оставила своего кота голодным. На звонки девушка не отвечала, хотя всегда была обычно на связи.

В ходе расследования полиция вышла на Босвелл и ее парня Обри Трейла. Они проходили по делу об исчезновении американки в качестве подозреваемых.

Позже за городом удалось найти расчлененное тело Сидни. Останки жертвы, завернутые в мешки, были сброшены в канаву. Всего правоохранители насчитали 14 частей, не найдя при этом некоторых органов.

По версии следствия, обвиняемые, которые занимались оккультизмом, подыскивали девушек через приложение для занятия с ними групповым сексом. Сидни стала их первой и последней жертвой. Убийцы надеялись, что Луф еще долго никто не найдет.