Верховный суд Бразилии назначил расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару из-за его противоречивых заявлений о вакцинах от Covid-19.

Речь идет о дезинформации, которую президент Бразилии озвучил во время прямой трансляции 24 октября. Тогда Болсонару утверждал, что вакцины от коронавируса якобы повышают риски заражения СПИДом.

Выступая в прямом эфире, он заявил о “предположении”, что у полностью вакцинированных от коронавируса людей СПИД якобы развивается гораздо быстрее, чем ожидалось. Это утверждение было решительно опровергнуто учеными и медицинскими экспертами.

А Болсонару, который сам отказался от Covid-прививки, утверждал, что процитировал статью из журнала.

Из-за дезинформации социальная сеть Facebook удалила противоречивые видео, а аккаунт Болсонару на YouTube был временно заблокирован.

Теперь же судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес пришел к заключению, что Болсонару использовал методы массового распространения информации в соцсетях, и это требует дальнейшего расследования.

Мораес поручил генпрокурору страны Аугусто Арасу установить, связаны ли комментарии Болсонару с группой его сторонников, в отношении которых уже проходит расследование по факту масштабного распространения фейковых новостей. Эта группа распространяла дезинформацию во время пандемии и призывала к военному перевороту, который предоставил бы Болсонару неограниченные полномочия управлять страной.

Стоит отметить, что президент Бразилии часто подвергал сомнению эффективность Covid-вакцин и преуменьшал угрозу пандемии.

А в разгар пандемии Болсонару посоветовал бразильцам “перестать ныть” из-за коронавируса.

Недавно комиссия Сената Бразилии, расследующая действия властей во время пандемии Covid-19, одобрила обвинения против президента. В отчете отмечалось, что власти, в частности, Жаир Болсонару, допустили распространение коронавируса в неудачной попытке добиться коллективного иммунитета в стране.

Комиссия рекомендовала предъявить Болсонару обвинения в девяти преступлениях: в частности, в преступлении против человечности, в фальсификации документов, нарушении социальных прав, нецелевом использовании государственных средств и распространении фейковых новостей о пандемии.

Сам Болсонару утверждал, что не виноват, и называл обвинения политически мотивированными.

Бразилия занимает второе место в мире (после США) по количеству смертельных случаев в результате Covid-19. От осложнений коронавируса в Бразилии скончались более 615 тыс. человек. В общей сложности 22,1 млн человек в стране были инфицированы этим вирусом.