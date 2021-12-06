Резников призвал Канаду, США и Британию предоставить Украине военную поддержку

Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания должны предоставить военную поддержку Украине, чтобы сдержать агрессию Российской Федерации.

Так считает глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, это поможет удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Министр заявил, что Канада имеет обучающую программу с Украиной, которую страны могли бы расширить. В частности, отправить 500 военных инструкторов.

По его словам, не менее важны канадские, американские и британские солдаты, позиции которых могут разместить в восточных областях Украины.

Военную поддержку необходимо оказывать вместе с новыми экономическими санкциями против России, направленными на личные активы Путина и других чиновников России, убежден Резников.

По мнению главы Минобороны, в случае агрессии России сухопутные войска Украины готовы обороняться, несмотря на множество солдат возле наших границ.

Источник: The Globe and Mail