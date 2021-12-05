В Беларуси вручили ноту протеста военному атташе Украины в связи с якобы нарушением белорусского воздушного пространства украинским вертолетом Ми-8.

Так, в воскресенье, 5 декабря, военного атташе при посольстве Украины в Беларуси вызвали в Министерство обороны этой страны.

– В департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси в воздушном пространстве, — утверждают в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Поводом для вызова атташе стало якобы нарушение границы украинским вертолетом Ми-8. В Минске утверждают, что это произошло накануне, 4 декабря, в районе населенного пункта Новая Рудня.

В Минобороны Беларуси сообщили украинскому атташе, что Украина якобы “избегает диалога” для решения спорных вопросов в сферах военного сотрудничества и контроля над вооружениями.

Кроме того, в Минобороны Беларуси упомянули об учениях вблизи границы, проводимых подразделениями Вооруженных сил Украины, и заявили о “возможности появления угрозы безопасности” Беларуси на южном направлении.

Стоит отметить, что украинская сторона пока публично не прокомментировала это заявление и вызов военного атташе. Факты ICTV обратились за комментарием к Министерству иностранных дел Украины и ждут ответа.

Накануне в Государственной пограничной службе Украины официально опровергли заявление белорусской стороны о якобы нарушении воздушного пространства украинским вертолетом Ми-8.

В ГПСУ отметили, что авиация и беспилотные летательные комплексы используются в рамках усиления государственной границы Украины и проведения пограничной операции Полесье.

– Во время полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в т.ч. не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны, — подчеркнули в ГПСУ.