В случае военной эскалации и нападения России на Украину немецкое правительство должно свернуть проект российского газопровода Северный поток-2.

Такое мнение высказал в одном из интервью немецкий политик Манфред Вебер – глава фракции Европейская народная партия (ЕНП), что является крупнейшей в Европарламенте.

Таким образом Вебер прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Он отметил, что новое правительство Германии должно отреагировать на новые агрессивные действия РФ против Украины. По мнению политика, в таком случае Берлин должен свернуть реализацию проекта Северный поток-2.

– Если Путин применит оружие, тогда газопроводу Северный поток-2 конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено, – подчеркнул Манфред Вебер.

По его мнению, новое правительство Германии должно четко озвучить, что возможное вторжение РФ на территорию Украины будет иметь именно такую цену.

Ситуацию с войсками РФ на украинской границе Вебер назвал проверкой для НАТО и всего западного сообщества.

– Ситуация очень тревожная. Нельзя исключать эскалацию войны на Востоке Украины, – заявил Вебер.

По его словам, важно, что НАТО дал понять: Россия заплатит высокую цену в случае нападения на Украину.

Российские войска на границе Украины

Накануне западные СМИ со ссылкой на американскую разведку проинформировали, что Россия планирует вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в начале 2022 года. Отмечалось, что для наступления Москва хочет привлечь до 175 тыс. военнослужащих.

По данным западной разведки, вторжение РФ в Украину планируется в три этапа в начале 2022 года. В СМИ даже была обнародована соответствующая карта возможного наступления российских войск.

Между тем, в Пентагоне заверили, что США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы наша страна защищала свои территории.

А президент США Джо Байден предупредил, что не примет никаких красных линий, установленных Москвой. Американский лидер также заверил, что сделает “очень сложным” вторжение РФ на территорию Украины.

Стоит отметить, что Джо Байден поговорит по телефону с главой РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Причиной звонка стало наращивание российских войск на границе Украины, что рассматривается как признак потенциального вторжения.

Источник: Die Zeit, Deutsche Welle