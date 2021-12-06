Разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 7 декабря. Главы государств в формате видеоконференции обсудят ряд важных вопросов, среди которых и наращивание Россией сил возле границ Украины.

В Кремле заявили, что разговор президентов начнется в 17.00 (по киевскому времени). Общение будет проходить в закрытом режиме. В Кремле надеются, что это будет достаточно длительная и основательная видеоконференция.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят ряд тем, касающихся отношений между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

По ее словам, Джо Байден выразит обеспокоенность со стороны США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Будут ли говорить об Украине без Украины

Интересной особенностью будущих переговоров Путина и Байдена, на которую обращают внимание эксперты, является то, что неизвестно, состоится ли накануне разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это было летом этого года.

Тогда глава Белого дома поговорил по телефону с Зеленским перед тем, как встречаться с президентом РФ, и подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV говорит, что такая ситуация может свидетельствовать об определенных недоработках со стороны Офиса президента и Министерства иностранных дел.

Хотя дата видеозвонка Путина и Байдена появилась недавно, но, по мнению эксперта, за это время все же можно было попытаться договориться об определенных контактах.

В то же время политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что принцип недопустимости того, чтобы без Украины говорили об Украине, нужно и дальше воплощать в жизнь. Но мы не можем участвовать во всех форматах, где обсуждается украинский вопрос.

— Я даже немного расширил бы этот принцип и сформулировал его так: никаких решений, навязанных с любой стороны, без учета украинской позиции быть не может. В этой ситуации я надеюсь, что американская сторона обязательно проинформирует Украину о результатах этих переговоров, — говорит эксперт.

По мнению Александра Мусиенко, это могут сделать либо путем разговора на уровне президентов Украины и США, либо на уровне Министерства иностранных дел и Госдепартамента.

На что рассчитывать Украине

Игорь Рейтерович уверен: после разговора Путина и Байдена зрады не будет. Но не следует рассчитывать на значительные победы. По мнению политолога, Украине уделят значительное внимание, в частности, эскалации, которую наблюдают на границе с РФ.

— Байден будет говорить о поддержке территориальной целостности, суверенитета Украины, скорее всего, вспомнит Крым и то, что США внимательно наблюдают за действиями Российской Федерации. Нарратив Путина также понятен, он не будет отличаться от позиции России, начиная с 2014 года. По моему мнению, для президента РФ этот разговор больше нужен не из-за Украины, а из-за других интересующих его вопросов, в частности Северного потока-2. Поэтому прорыва здесь не будет, как и не будет зрады, – объясняет эксперт.

В то же время Игорь Рейтерович не исключает определенного оживления или более активного привлечения Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

По его словам, это может быть создание должности спецпредставителя США по вопросам Украины или расширение полномочий того же заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд.

– Россия на дополнительный формат, прямую коммуникацию с США может согласиться. Все потому, что Кремль устраивает такая позиция. Россия продолжит говорить, что она не является стороной конфликта, но в то же время будет акцентировать внимание на том, что она — глобальное государство, к которому обратились США, чтобы помочь урегулировать ситуацию. Поэтому на самом деле для Кремля это очень выгодный формат и он может радостно согласиться на усиление контактов с США за счет создания нового формата, но без их привлечения непосредственно к участию в Трехсторонней контактной группе, — говорит Рейтерович.

Но в целом политолог уверен: бессмысленно бояться, что во время этого разговора за Украину все решат и нас поставят перед фактом.

Такого же мнения Александр Мусиенко. По его словам, уже накануне разговора Путина и Байдена можно констатировать, что никакой публичной и официальной позиции со стороны Вашингтона по поводу сдачи украинских позиций или неподдержки Украины не было.

В то же время были четко выраженная поддержка со стороны Джо Байдена, его администрации, Госдепартамента и осуждение действий России из-за скопления войск. Поэтому, по мнению эксперта, вокруг этого и будет выстраиваться разговор.

Но, по словам Александра Мусиенко, радикально-серьезных результатов после переговоров Путина и Байдена ожидать не стоит.

— Я думаю, мы не услышим ничего радикально-серьезного. Этот разговор может быть продолжением диалога, который начал Байден с Путиным в Швейцарии (речь идет о встрече, которая состоялась 16 июня этого года в Женеве, — Ред.), — добавил политолог.

В то же время Александр Мусиенко отмечает: для Украины отсутствие серьезных сдвигов по результатам этого разговора имеет две стороны.

С одной стороны — это плохо, поскольку мы хотим получить серьезную поддержку от Соединенных Штатов. Но с другой, это и к лучшему, поскольку, возможно, будут обсуждаться решения, которые не совсем нам на пользу.

Но, по мнению политолога, самое важное, чем должен закончиться разговор Путина и Байдена, — это определенная деэскалация и отвод тех российских военных подразделений, которые находятся возле наших границ.