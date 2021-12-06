Вице-начальник космических операций Космических сил США генерал Дэвид Томпсон предупредил, что Китай может обогнать США по космическим возможностям до конца 2030 года.

Об этом он заявил во время встречи американских космических экспертов и лидеров, которые выступали на Форуме национальной обороны Рейгана.

— Тот факт, что они в среднем (Китай, — Ред.) строят, разворачивают и обновляют свои космические возможности вдвое быстрее, чем мы, значит, что очень скоро, если мы не начнем ускорять наши возможности развития и доставки, они превзойдут нас. 2030 – это не чрезмерная оценка ситуации, – приводит его слова телеканал CNN.

Присутствовавший также на форуме конгрессмен-демократ из Теннесси Джим Купер, председательствующий в подкомитете по стратегическим силам в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, согласился с тем, что США и КНР теперь ведут космическую гонку.

Он добавил, что Космические силы США пока не развиваются достаточно быстро, чтобы быть на одном уровне с частной космической индустрией.

— Это прекрасно, что частный сектор намного инновационнее наших ВВС, и нам нужно сделать так, чтобы космические силы были гораздо инновационнее и старались не отставать от частного сектора. Чтобы быть действительно лучше, мы должны выйти за пределы воображения Илона Маска и Джеффа Безоса. (Бюджет, — Ред.) сейчас составляет $17 млрд – это много денег, но учитывая, насколько важен космос, достаточно ли мы делаем? – спросил Купер.

Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал телеканалу CBS, что в августе Китай запустил в атмосферу ракету большой дальности, которая облетела весь мир, а “потом сбросила гиперзвуковой блок, поразивший цель на территории самого Китая” .